Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего: какие ключевые вопросы обсуждали

Владимир Зеленский в четверг, 24 ноября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время встречи речь шла об актуальной ситуации на фронте и действиях на Донецком направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

Как стало известно, участники заседания проанализировали обеспечение Сил обороны техникой, вооружением и боеприпасами. Отдельно говорилось об актуальных потребностях украинской армии для прохождения зимнего периода.

Командующие войсками оперативных направлений и главнокомандующий ВСУ рассказали Владимиру Зеленскому об актуальной ситуации на фронте и о действиях в Донецкой области.

В свою очередь украинская разведка доложила главе государства о планах российских оккупантов на ближайшее время.

“Члены Ставки рассмотрели ход восстановления энергетической системы Украины и ликвидацию последствий недавних ракетных ударов России. Отдельно остановились на вопросе обеспечения стабильности связи в условиях войны, в частности, путем перехода на автономное энергопитание. Также была продолжена работа по защите объектов критической инфраструктуры от российских атак. В этом контексте подчеркивается необходимость усиления сотрудничества с партнерами Украины для формирования эффективной противовоздушной обороны”, — рассказали в пресс-службе президента Украины.

Напомним, что, по мнению Зеленского, Россию необходимо исключить из состава ОБСЕ, чтобы максимально изолировать и найти выход из глобальных кризисов. Он также призвал сделать все возможное, чтобы ОБСЕ была среди тех, кто реально способен остановить террор.

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