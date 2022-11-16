Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего: какие вопросы рассматривали

Участники проанализировали информацию о характере повреждений, нанесенных недавними российскими ракетными ударами, и рассмотрели ход ликвидации последствий этих террористических атак.

После очередной массированной атаки РФ президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 ноября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщил Офис главы государства.

Отмечается, что участники Ставки проанализировали информацию о характере повреждений, нанесенных российскими ракетными ударами, и рассмотрели ход ликвидации последствий этих террористических атак.

Также было обсуждено усиление защиты объектов критической инфраструктуры и повышение эффективности работы ПВО Украины.

Кроме того, члены Ставки рассмотрели прогнозы развития оперативной обстановки на фронте с учетом изменений на южном направлении.

"Были приняты решения в контексте дальнейшей деоккупации украинских территорий", — подчеркнули в ОП, однако какие какие именно это решения, не уточнили.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

В заседании Ставки также приняли участие: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

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Напомним, что 15 ноября РФ совершила очередную массированную атаку на Украину, которая стала самой масштабной с 24 февраля. Главной целью снова стали объекты энергетической инфраструктуры. Однако кроме них, страна-агрессор в очередной раз попала в жилые дома в Киеве, где в результате погибла женщина.

Всего враг выпустил по Украине более 90 ракет и 10 дронов-камикадзе. Украинские силы ПВО сбили все дроны и 77 ракет, однако есть попадание — повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. В настоящее время продолжаются аварийные отключения. Из-за обстрелов 15 и 16 ноября некоторые поезда "Укрзализныци" изменили маршруты или курсируют с задержками.

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