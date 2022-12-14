Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего: какие вопросы рассмотрели

Участники заслушали доклады про оперативную ситуациию на фронте и возобновление критической инфраструктуры.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 декабря провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Речь шла о безопасности госграницы, потребностях ВСУ и энергетике.
Об этом сообщает Офис президента.
Члены ставки заслушали доклады по оперативной ситуации на фронте и рассмотрели неотложные потребности Сил обороны.
Также были проанализированы последние действия противника и пути противодействия ему. Отдельное внимание было уделено обеспечению безопасности на государственной границе Украины.
Продолжилась работа по вопросам усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины и защиты энергетической инфраструктуры.
Участники рассмотрели ход восстановления энергетической системы Украины.
Напомним, у Зеленского назвали возможные сроки финализации войны.
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