Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего: какие вопросы рассмотрели

Участники заслушали доклады про оперативную ситуациию на фронте и возобновление критической инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 декабря провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Речь шла о безопасности госграницы, потребностях ВСУ и энергетике.

Об этом сообщает Офис президента.

Члены ставки заслушали доклады по оперативной ситуации на фронте и рассмотрели неотложные потребности Сил обороны.

Также были проанализированы последние действия противника и пути противодействия ему. Отдельное внимание было уделено обеспечению безопасности на государственной границе Украины.

Продолжилась работа по вопросам усиления противовоздушной и противоракетной обороны Украины и защиты энергетической инфраструктуры.

Участники рассмотрели ход восстановления энергетической системы Украины.

Напомним, у Зеленского назвали возможные сроки финализации войны.

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