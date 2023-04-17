Чергова Ставка верховного головнокомандувача: Зеленський розповів деталі засідання

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По словам Зеленского, были обсуждены многие вопросы, в частности действия наших Сил обороны. Готовится очередная встреча в формате "Рамштайн"

Далее следует прямая речь президента.

Начал сегодняшний день с заседания Ставки. Много вопросов.

Передовая – действия наших сил обороны, то, что удается, и то, чего мы должны достичь.

Командующие направлений – «Хортицы», «Таврии», «Одессы», «Севера» – Главком Залужный – все доложили об актуальной ситуации.

Отдельно на Ставке – снабжение боеприпасами для наших воинов. Сегодня было более подробно на этот счет: не только поставки, но и все то, что касается производства – и государством, и частными компаниями. Были доклады министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Камышина, министра обороны Резникова, командующего Силами логистики Гуляка.

Провел совещание с главой правительства Шмигалем по итогам его поездки в Канаду и Соединенные Штаты, встреч – прежде всего, для финансовой поддержки Украины партнерами. Результаты весомые. Это касается и отношений с МВФ, и с другими международными институтами, двусторонних отношений с Канадой и Америкой.

Благодарю всех наших партнеров, которые неизменно помогают!

Кстати, уже готовимся и к очередной встрече в формате Рамштайн. Провел предварительные совещания. И ожидаем основательных решений, отвечающих перспективам на поле боя. Достаточно амбициозные перспективы, которые мы всеми силами приближаем. Причем, приближаем не только для себя, не только для Украины, но и для всей нашей антивоенной коалиции.

Агрессор должен проиграть. И это наша общая ответственность с партнерами – выиграть больше времени для мира, то есть быть сейчас максимально активными в обеспечении оружием и снарядами, чтобы ускорить нашу общую победу.

Подписал указ о награждении государственными наградами наших воинов. 127 бойцов ВСУ… Из них 68 – посмертно.

Очень важно это понимать: каждый раз, когда мы слышим, что обещанные поставки оружия задерживаются, каждый раз, когда возникают сомнения относительно типа оружия для Украины, дальнобойности или других качественных характеристик – каждый раз это означает, что украинские воины отдают свою жизнь, чтобы было это время … Время, которое тратится, чтобы убедить и чтобы все-таки произошло снабжение необходимого оружия.

Хочу сегодня особо отметить наших воинов из 5-й отдельной штурмовой бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады – за активные и успешные штурмовые действия в Бахмуте. Спасибо 214-му стрелковому батальону за мощные удары по врагу под Бахмутом!

92-я отдельная механизированная бригада – спасибо за результат в Луганской области!

Донецкое… Бойцы 35-й и 36-й отдельных бригад морской пехоты, 55-й отдельной артиллерийской бригады. Десантники «Семьдесят девятки». Воины 74-го отдельного разведбата, 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка… Спасибо всем вам!

В Запорожье есть за что отметить воинов 128-й отдельной штурмовой Закарпатской бригады. Молодцы!

Каждый уничтоженный враг сейчас – это освобожденный мэтр украинской земли завтра.

И еще одна.

Вчера в Славянске завершилась поисково-спасательная операция после удара российских террористов по жилым домам. Я хочу отметить наших людей, которые вместе с коллегами на месте делали все возможное… Несмотря на угрозу повторных ударов, при всех сложностях делали все возможное, чтобы спасти больше жизней.

Спасибо сержанту Ярославу Плецкому, старшему сержанту Виктору Гергелю, старшему лейтенанту Богдану Гаврилову и подполковнику Михаилу Загнитко, всем, кто участвовал в этой операции.

Спасибо каждому и каждому в большом коллективе ГСЧС Украины, кто работает ради людей!

Слава нашим воинам!

Вечная память всем, чью жизнь унес русский террор!

Напомним, что российский военный признался своей жене о приказах убивать в Украине детей и женщин.

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