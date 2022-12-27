Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего: обсудили Бахмут и Кременную

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 27 декабря, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсудили реализацию предыдущих решений Ставки по отдельным участкам, в том числе вблизи населенных пунктов Бахмут и Кременная.

Об этом сообщает Офис президента.

"На заседании был рассмотрен вопрос обеспечения сил обороны необходимым оружием и оборудованием. Отдельно остановились на актуализации плана действий сил обороны на следующий год", – говорится в сообщении.

В заседании приняли участие: руководитель ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, председатель Службы внешней разведки Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками.

Ситуация возле Бахмута

Российская армия все еще пытается захватить Бахмут в Донецкой области. По словам нацгвардейца Андрея Крищенко, россиянам дали новый срок на захват Бахмута – до 1 января.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что оккупанты не могут удержать позиции, которые они захватили в Украине, поэтому концентрируют свои усилия на отдельных участках фронта, в частности Бахмут.

В Минобороны показали, как снайперы ВСУ уничтожают оккупантов в районе Бахмута.

В Бахмуте россияне используют военнопленных, чтобы подобраться к украинским позициям.

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