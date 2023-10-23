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Зеленский провел очередную Ставку верховного главнокомандующего: о чем шла речь

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Зеленский провел очередную Ставку верховного главнокомандующего: о чем шла речь

Владимир Зеленский / Фото: Владимир Зеленский

Во время заседания речь шла исключительно о фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 октября провел очередную Ставку верховного главнокомандующего.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, во время заседания речь шла о фронте, о наступательных и оборонных действиях украинских военных.

"Получили всю текущую информацию, дали поручение военным и разведке. Работаем дальше над освобождением нашей земли", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

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Дата публикации
Просмотры
377
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