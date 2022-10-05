Зеленский провел очередную встречу Ставки верховного главнокомандующего: о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 октября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого речь шла об актуальной ситуации на фронте и подготовке войск к зимнему периоду.

Участники заседания Ставки верховного главнокомандующего заслушали информацию от разведки, штаба Вооруженных Сил Украины и командующих войсками оперативных направлений по обстановке на фронте и последних действий врага, обсудили вопросы стабилизации ситуации в только что деоккупированных районах. Также были рассмотрены планы по дальнейшему освобождению украинских территорий.

Об этом сообщается на сайте президента.

Отмечается, что отдельно члены Ставки остановились на вопросе противодействия новым видам вооружения, которое использует российская армия.

На заседании также проанализировали актуальные потребности сил обороны в материально-техническом обеспечении и ход подготовки войск к зимнему периоду.

В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр инфраструктуры Александр Кубраков, главы силовых ведомств и правоохранительных органов, а также руководитель Офиса Главы, его заместитель Роман Машовец и Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В режиме видеосвязи к заседанию присоединились: командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий объединенной стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов, командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук и командующий объектом стратегической группировки войск "Херсон" Александр Тарнавский.

Напомним, у Зеленского объяснили, почему Украина не будет договариваться с Путиным.

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