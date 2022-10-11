Зеленский провел очередную встречу Ставки верховного главнокомандующего: о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 октября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого речь шла об актуальной ситуации на фронте и недавних действиях врага.

Была заслушана информация об актуальной ситуации на передовом и недавнем действии врага. Отмечена профессиональная работа подразделений ВСУ, обеспечивающих противовоздушную оборону нашего государства. Присутствующие также подчеркнули необходимость обеспечения армии современными системами ПВО и ПРО.

Об этом сообщает Офис президента.

Обсудили шаги по дальнейшей деоккупации временно захваченных украинских территорий.

Министр внутренних дел Денис Монастырский доложил о ходе ликвидации последствий разрушений, вызванных массированными ракетными ударами российской армии, а также о мерах, предпринимаемых для защиты объектов критической инфраструктуры.

Участники рассмотрели подготовку армии к зимнему периоду.

В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Поддержка партнеров Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что после переговоров с разными мировыми Украина сделает "поле боя еще более болезненным для врага".

"Сегодня я уже говорил с канцлером Германии, президентом Франции, эмиром Катара, президентом Польши, премьер-министром Нидерландов, премьер-министром Британии и генеральным секретарем ООН. Провел встречу с послом США. Запланированы сейчас у меня разговоры с премьер-министром Канады и президентом Соединенных Штатов. Завтра – премьер-министр Италии. Спасибо всем за четкую поддержку!" – отметил президент.

В понедельник, 10 октября, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. По его словам, приоритетом номер один во время переговоров была система ПВО.

Владимир Зеленский договорился с Макроном об усилении помощи в закрытии украинского неба.

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