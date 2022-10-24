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Зеленский провел очередную встречу Ставки верховного главнокомандующего: о чем шла речь

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Зеленский провел очередную встречу Ставки верховного главнокомандующего: о чем шла речь

Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 24 октября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого речь шла об актуальной ситуации на фронте и о возможных действиях врага.

Был заслушан доклад командующих войск оперативных направлений об актуальной ситуации на передовой и рассмотрены вероятные действия врага на ближайший период.

Об этом президент Украины сообщил в своем Telegram-канале.

Отдельное внимание было уделено формированию надежной защиты энергетической сети страны от воздушных атак российской армии.

Кроме этого, остановились на процессе восстановления объектов энергетики, которые были повреждены в результате недавних попаданий российских ракет и дронов-камикадзе.

Также рассмотрели альтернативные способы временного обеспечения населения и предприятий электроэнергией и связью, пока продолжаются восстановительные работы.

"Максимизируем наши усилия по безопасности объектов энергетической инфраструктуры. И помним, что каждый из выключенных ненужных электроприборов – это вклад в скорее восстановление стабильного и постоянного электроснабжения на всей территории Украины", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал о поставках электричества в регионах, ставших мишенью российских террористов.

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