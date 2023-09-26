Зеленский провел первое заседание Ставки после возвращения с командировки: что обговаривалось

Президент заслушал доклады об оперативной ситуации на фронте и планах противника.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом он написал на своей странице в соцсети.
Как отмечается, президент провел первую Ставу после командировки. Заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, руководителя украинской разведки Кирилла Буданова — оперативную ситуацию на фронте и планы противника.
“Командующие ОСУВ Сырский и Тарнавский – о ходе конкретных наступательных и оборонных операций на своих участках. Обеспечение фронта всем необходимым – министр Умеров. Большой доклад министра Камышина о мерах, предпринимаемых Минстратегпромом для наращивания собственного производства вооружения, особенно БпЛА. Большой доклад главы СВР Литвиненко о текущем положении дел в российской армии и перспективах развития российского ВПК”, — рассказал Владимир Зеленский.
Напомним, что Зеленский сообщил подробности об отчете министра обороны по первым американским танкам Abrams.
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