Зеленский провел первую в обновленном составе Ставку: стали известны подробности

Президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля провел первое заседание Ставки верховного главнокомандующего в обновленном составе.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

По его словам, обсуждались приоритетные вопросы: фронт и защита регионов прифронтовых, людей и критической инфраструктуры от российского воздушного террора.

“Авдеевка, Купянск, юг. Обеспечение армии всем необходимым: снаряды, дроны, РЭБ. Доклады энергетиков и глав военно-гражданских администраций прифронтовых областей. Дальнейшее развитие многоуровневой защиты объектов электро-, водо- и теплоснабжения. Приняли решение об увеличении количества и возможностей мобильных огневых групп”, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что во время обстрелов Николаева россияне коварно меняют тактику.

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