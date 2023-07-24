Зеленский провел совещание по экспорту украинской агропродукции: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по экспорту украинской агропродукции.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

По его словам, Украина готовится к любому развитию событий, но верит в договоренности с Европейской комиссией.

“Наша позиция ясна: блокирование экспорта по суше после 15 сентября, когда прекращают действовать соответствующие ограничения, ни в коем виде недопустимо. Мы держим связь со всеми заинтересованными сторонами, чтобы найти решение, которое будет устраивать всех”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что Путин объяснил выход из "зернового соглашения" тем, что оно вроде бы не оправдало гуманитарного назначения.

Читайте также: