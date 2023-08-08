Зеленский провел совещание по освобождению оккупированного Крыма: о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он провел совещание по освобождению оккупированного 2014 года Крыма. Он отметил, что после деоккупации туда вернется нормальная жизнь и безопасность.

Об этом он сказал 8 августа во время традиционного обращения к украинцам.

Зеленский сообщил, что сегодня он провел совещание по освобождению оккупированного Крыма, где рассматривались вопросы реинтеграции этого региона.

"Очевидно, что после освобождения Крыма от оккупации туда вернутся и экономические возможности, и личная безопасность для людей, и ощущение реальной свободы, которого там нет уже с 14-го года. Но все это не должно быть просто абстрактным - под каждую деталь деоккупации Крыма должно быть конкретное содержание. Как именно нормальная жизнь возвращается. Что именно это означает для Крыма и для всех наших людей. Это должно быть для всех понятно. Шаг за шагом мы делаем деоккупацию Крыма все более достижимой и продуманной", - сказал президент.

Также Зеленский добавил, что лично пригласил на заседание "Крымской платформы" премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Также известно, что это мероприятие состоится 23 августа.

Напомним, политолог Игорь Рейтерович считает, что оккупанты могут сделать "жест доброй воли" в Крыму, если окажутся в окружении.

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