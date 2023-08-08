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Зеленский провел совещание по освобождению оккупированного Крыма: о чем шла речь

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Зеленский провел совещание по освобождению оккупированного Крыма: о чем шла речь

Владимир Зеленский

Саммит "Крымская платформа" состоится 23 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он провел совещание по освобождению оккупированного 2014 года Крыма. Он отметил, что после деоккупации туда вернется нормальная жизнь и безопасность.

Об этом он сказал 8 августа во время традиционного обращения к украинцам.

Зеленский сообщил, что сегодня он провел совещание по освобождению оккупированного Крыма, где рассматривались вопросы реинтеграции этого региона.

"Очевидно, что после освобождения Крыма от оккупации туда вернутся и экономические возможности, и личная безопасность для людей, и ощущение реальной свободы, которого там нет уже с 14-го года. Но все это не должно быть просто абстрактным - под каждую деталь деоккупации Крыма должно быть конкретное содержание. Как именно нормальная жизнь возвращается. Что именно это означает для Крыма и для всех наших людей. Это должно быть для всех понятно. Шаг за шагом мы делаем деоккупацию Крыма все более достижимой и продуманной", - сказал президент.

Также Зеленский добавил, что лично пригласил на заседание "Крымской платформы" премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Также известно, что это мероприятие состоится 23 августа.

Напомним, политолог Игорь Рейтерович считает, что оккупанты могут сделать "жест доброй воли" в Крыму, если окажутся в окружении.

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Дата публикации
Просмотры
893
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