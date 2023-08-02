Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью на Закарпатье: подробности

Во время совещания речь шла, в частности, о стратегических вопросах границы.

Президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание по безопасности и социальной ситуации на Закарпатье.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Как стало известно, во время совещания речь шла, в частности, о стратегических вопросах границы.

"Релокация бизнеса и создание новых рабочих мест в разных громадах области – важное направление работы. Мощности для реабилитации наших воинов – правильные проекты. Многие инициативы по развитию экономики Закарпатья – те возможности, которые десятилетиями не использовались. Закарпатье станет одним из драйверов экономического и социального роста. Спасибо всем на Закарпатье, кто работает на благо Украины и помогает приближать нашу победу", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что военные из дрона "добили" поврежденный танк оккупантов.

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