Зеленский провел совещание с силовиками для спасения "наших людей" в Мариуполе

Зеленский провел совещание с силовиками для спасения "наших людей" в Мариуполе

Президент не стал разглашать подробности разговора, но заверил, что делается все возможное для помощи.

В пятницу, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел важную встречу со всеми руководителями силового блока государства, на которой обсуждалась ситуация в Мариуполе.

Об этом он сообщил во время традиционного вечернего обращения.

На совещании присутствовали главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, начальник Генерального штаба, руководитель Главного управления разведки, командующий Национальной гвардией, министр внутренних дел, руководитель Службы безопасности Украины.

Также на этой встрече были руководитель Офиса президента, секретарь Совета национальной безопасности и обороны и глава украинской делегации на переговорах с РФ.

“Главная тема – это Мариуполь. Подробности сейчас не могут быть публичными. Но делаем все для спасения наших людей", – подчеркнул президент.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 51 дня войны

Напомним, Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Уже 95% города разрушены российскими оккупантами. Там нет света, воды, отопления, коммуникации и продуктов. Сколько человек остается в городе – неизвестно.

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