Зеленский провел Ставку: докладывали Сырский и Умеров, президент дал поручение ГУР

Президент Украины Владимир Зеленский 22 апреля провел Ставку верховного главнокомандующего. На заседании рассмотрели, в частности, фронт, оружие, защиту городов, громад и критической инфраструктуры. Докладывали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров.

Об этом президент сообщил в Telegram.

"Прежде всего – фронт. Был доклад Главкома Александра Сырского. Оккупационная армия имеет задачу без учета собственных потерь демонстрировать хоть какие-то победы до 9 мая. Теперь их подгоняют еще и положительные решения друзей Украины. Нашим воинам сложно, но поступление необходимой помощи выровняет ситуацию. Именно поэтому поддержка конкретным оружием, которое есть у наших партнеров, необходима нам безотлагательно. Далее – собственное производство. Доклад министра обороны Рустема Умерова о контрактах с отечественными компаниями. Мы работаем над новым форматом соглашений, который, с одной стороны, не будет обременять военный бюджет, а с другой – гарантировать производителям долгосрочные обязательства государства", — рассказал глава государства.

Владимир Зеленский также поручил на следующее заседание Ставки собрать все, что известно разведке о намерениях российских террористов уничтожать гражданскую инфраструктуру и подготовить всеобъемлющий план дальнейших действий – усиление физической защиты, где это работает, перераспределение систем ПВО и децентрализации, где это возможно.

Напомним, Зеленский назвал следующие цели диктатора Путина после Украины.

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