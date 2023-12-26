Зеленский провел Ставку: оружие, фронт и война в 2024 году

На Ставке рассматривались ключевые вопросы, в частности производство оружия и ситуация на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 декабря провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где рассматривались, в частности, производство оружия и ситуацию на фронте.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Многие деталей, преимущественно относительно планирования следующего года и обеспечения наших Сил обороны и безопасности. Доклады Минстратегпрома, Минобороны, согласование от Генерального штаба. Распределение заказов, увеличение количества производителей. Сейчас уже сотни компаний задействованы в ключевых производствах, и я благодарен каждому предприятию, которое обеспечивает нужный результат для наших воинов. 2024 должен стать временем существенного роста внутреннего оборонного производства. Контрактование и бюджет обеспечиваем", — отметил он.

По словам президента, отдельное внимание уделили производству всех видов нужных дронов, в частности, FPV и боеприпасов к ним.

На Ставке докладывали Главком и командующие направлениями по ситуации на фронте.

"Конкретные позиции, конкретные потребности", – отметил он.

Зеленский также поблагодарил Воздушные силы за уничтожение десантного корабля "Новочеркасск" в Крыму.

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