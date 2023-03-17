Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего: о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку верховного главнокомандующего. Ключевыми вопросами были бои в Донбассе.

Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении к украинцам.

"Главное внимание – нашим воинам, потому как поддержать наши бригады, как дать им больше сил, возможностей, больше оружия и защиты. Как всегда, докладывали Главком, разведка, командующие направлений. Руководитель "Хортицы" генерал Сырский, руководитель "Таврии" генерал Тарнавский. Именно эти оперативные группировки действуют на Донбассе. И я благодарю каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера – всех, кто действует на передовой, всех, кто своей выдержкой и храбростью держит реальную оборону. Спасибо за стойкость, за силу и за то, что государство видит перспективу для наших оборонных операций, для дальнейших активных действий", – рассказал Владимир Зеленский.

Отдельно он отметил и поблагодарил бойцов специальных подразделений.

“Силы специальных операций – 8-й полк ССО, спасибо вам, ребята, за филигранное уничтожение врага в районе Бахмута и мощное усиление нашей обороны именно на этом направлении, в Бахмуте. Благодарю всех наших бойцов ССО, которые защищают Луганщину. Отдельная благодарность – нашим "морским котикам", Морскому центру специального назначения, за успешные действия на юге, за ощутимый "минус" у врага на Херсонском и Запорожском направлениях, за тот мощный ответ, который мы даем оккупанту на его удары по нашим силам и городам", — подчеркнул президент Украины.

Зеленский также поблагодарил воинов Службы безопасности Украины. Всем защитникам и защитницам из подразделения Альфа, в частности из групп Белые волки и Кусто. С 13-го управления военной контрразведки СБУ.

“Благодарю бойцов ГУР МО – каждого воина, каждого подразделения. Спасибо воинам нашего Интернационального легиона, всем, кто испытывает потребность бороться за свободу так же, как ее, эту потребность, испытывают украинцы”, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Международный уголовный суд в Гааге заявил, что выдал ордер на арест президента России Владимира Путина "в контексте ситуации в Украине".

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