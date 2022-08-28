Зеленский провел тайное совещание с представителями сектора обороны и безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание в режиме "секретно" с представителями сектора обороны и безопасности.

Об этом сообщили в офисе президента.

"На встрече присутствовали руководители Вооруженных сил, разведывательных органов, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и других сил обороны", — отметили в ОП.

Участники совещания заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны.

Также было рассмотрено ход выполнения предварительных приказов Верховного главнокомандующего.

Напомним, стало известно, кто взорвал Северо-Крымский канал. За подрыв Северо-Крымского канала в Херсонской области будут судить заместителя командующего Черноморским флотом РФ и командира бригады.

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