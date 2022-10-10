Зеленский и Шольц договорились о срочном заседании группы G7

Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры государств договорились о срочном заседании группы G7.
Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.
“Договорились с канцлером Германии Олафом Шольцем о созыве срочного заседания группы G7. Запланировано мое выступление, в котором расскажу о терактах РФ. Также обсудили ужесточение давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры”, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, что Зеленский отреагировал на массированные ракетные удары россиян на городах Украины утром 10 октября. Президент подтвердил, что в результате российских обстрелов в Украине есть погибшие и раненые. Глава государства призвал украинцев не оставлять укрытий, быть сильными и беречь себя и родных.
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