Зеленский и Шольц договорились о срочном заседании группы G7

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры государств договорились о срочном заседании группы G7.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

“Договорились с канцлером Германии Олафом Шольцем о созыве срочного заседания группы G7. Запланировано мое выступление, в котором расскажу о терактах РФ. Также обсудили ужесточение давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что Зеленский отреагировал на массированные ракетные удары россиян на городах Украины утром 10 октября. Президент подтвердил, что в результате российских обстрелов в Украине есть погибшие и раненые. Глава государства призвал украинцев не оставлять укрытий, быть сильными и беречь себя и родных.

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