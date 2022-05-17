Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Макроном: о чем говорили

Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Макроном: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Речь шла об оборонной поддержки нашей страны.

Об этом Владимир Зеленский написал на своей странице в соцсети.

"Завершил долгий и насыщенный телефонный разговор с Эмманюэлем Макроном. Рассказал о ходе боевых действий, операции по спасению военных из "Азовстали" и видению перспектив переговорного процесса. Затронул вопрос о поставках горючего в Украину. Речь шла также об оборонной поддержке от Франции", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также добавил, что в ходе беседы лидеры двух стран обсудили шестой пакет санкций против РФ, а также возможные пути экспорта украинской аграрной продукции.

"Предметно обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что в Украину отправили самую большую в истории группу следователей для расследования военных преступлений РФ.

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