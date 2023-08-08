Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов: о чем говорили

Лидеры двух стран обсудили, в частности, ситуацию на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Нидерланды продолжат поддерживать Украину в войне против России.

О разговоре Рютте сообщил в Twitter.

По его словам, Нидерланды сейчас изучают, что могут сделать для укрепления украинской противовоздушной обороны.

"Одним из способов нашей помощи является сотрудничество с нашими партнерами по подготовке украинских пилотов для полетов на истребителях F-16", — написал он.

В то же время Зеленский поблагодарил Нидерландов за присоединение к Совместной декларации о поддержке Украины стран G7.

"Обсудили будущие двусторонние гарантии безопасности в рамках этой декларации, основой которых должна стать ключевая роль Нидерландов в коалиции истребителей", – написал он.

Кроме того, Марк Рютте поздравил Зеленского с успешной встречей в Саудовской Аравии по поводу войны, где Нидерланды были представлены.

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"Мы также обсудили развитие событий на фронте и неустанные, произвольные и жестокие атаки на украинские гражданские объекты и запасы продовольствия", – заявил Рютте.

Напомним, что украинские пилоты пройдут обучение на самолетах F-16 в Нидерландах.

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