Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов: о чем говорили

Лидеры двух стран обсудили, в частности, ситуацию на фронте.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Нидерланды продолжат поддерживать Украину в войне против России.
О разговоре Рютте сообщил в Twitter.
По его словам, Нидерланды сейчас изучают, что могут сделать для укрепления украинской противовоздушной обороны.
"Одним из способов нашей помощи является сотрудничество с нашими партнерами по подготовке украинских пилотов для полетов на истребителях F-16", — написал он.
В то же время Зеленский поблагодарил Нидерландов за присоединение к Совместной декларации о поддержке Украины стран G7.
"Обсудили будущие двусторонние гарантии безопасности в рамках этой декларации, основой которых должна стать ключевая роль Нидерландов в коалиции истребителей", – написал он.
Кроме того, Марк Рютте поздравил Зеленского с успешной встречей в Саудовской Аравии по поводу войны, где Нидерланды были представлены.
"Мы также обсудили развитие событий на фронте и неустанные, произвольные и жестокие атаки на украинские гражданские объекты и запасы продовольствия", – заявил Рютте.
Напомним, что украинские пилоты пройдут обучение на самолетах F-16 в Нидерландах.
Читайте также: