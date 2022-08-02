Зеленский провел телефонный разговор со Столтенбергом: обсудили получение Украиной большего количества тяжелого оружия

Президент также обсудил состояние разработки запросов Украины в НАТО о помощи для проведения гуманитарного разминирования.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, проинформировал его о ситуации на поле боя и необходимости скорейшего получения Украиной большего количества тяжелого оружия от стран-членов НАТО для успешного отражения российских атак и перехода к дальнейшему контрнаступлению.
Об этом сообщает Офис президента.
Владимир Зеленский также обсудил с генеральным секретарем Альянса состояние проработки запросов Украины в НАТО о помощи для проведения гуманитарного разминирования и выразил надежду на ускорение поставки необходимого оборудования.
Йенс Столтенберг приветствовал соглашение о разблокировании экспорта украинского зерна через черноморские порты и отправку из Одессы первого судна с зерном.
Президент Украины пригласил Йенса Столтенберга принять участие в онлайн-саммите Крымской платформы 23 августа текущего года.
Напомним, накануне Зеленский провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном и пригласил его принять участие в онлайн-саммите Крымской платформы.
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