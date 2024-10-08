Зеленский провел важную Ставку об обеспечении армии: о чем договорились с главными военными

В ходе Ставки участники определили приоритеты для украинского ОПК на следующий год.
Во вторник, 8 октября, Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, где обсудили обеспечение Сил обороны оружием и военной техникой.
Об этом сообщил глава государства на официальной странице в телеграмм-канале.
Он рассказал, что заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского. Говорили о нуждах армии до конца года и на перспективу. Доклады всех участников процесса относительно того, как эти потребности обеспечить: Украина приобретет, что получит от союзников и что выработает самостоятельно.
Также докладывали премьер-министр Денис Шмигаль, вице-премьер по инновациям Михаил Федоров, министр обороны Рустем Умеров, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин и другие.
"Определили приоритеты для нашего ОПК на следующий год. Это, в частности, ракеты, дроны, снаряды, а также активное привлечение инвестиций от партнеров", – подытожил Зеленский.
Напомним, по данным американского Института изучения войны, российские войска продвинулись в Донецкой и Запорожье.
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