Зеленский провел важную Ставку: речь шла о ситуации в Черном море и на Одесчине

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября провел очередную Ставку верховного главнокомандующего. Речь шла о безопасности в Черном море.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

Как отмечается, в Международный день Черного моря президент провел Ставку, которая касалась безопасности в этом регионе. Речь шла о беспрепятственной работе "зернового коридора", борьбе с оккупантами, ставящими под угрозу мирное судоходство.

“Снижение возможностей вражеского флота. Доклады командующего ВМС ВСУ Неижпапы, начальника ГУР МО Буданова, главы СБУ Малюка. Безопасность Одесчины: защита людей, энергетических объектов, портовой инфраструктуры. Усиление региональной системы ПВО. Также усиление противовоздушной обороны и защита объектов критической инфраструктуры в приграничных и прифронтовых регионах. Командующий Воздушными силами Олещук”, - рассказал Владимир Зеленский.

Кроме того, речь шла о ситуации в Купянске, Авдеевке и Херсоне.

“Наращивание отечественного производства артсистем и артснарядов натовского стандарта. Графики поставок от партнеров. Доклады министра обороны Украины Умерова и министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Камышина”, - добавил президент.

Напомним, что политическое руководство Украины в начале октября якобы требовало от военных провести операцию по освобождению Горловки на Донетчине.

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