Зеленский провел важные кадровые изменения в ВСУ: генерал Драпатый получил новую должность

При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками.

Президент Владимир Зеленский провел ряд важных кадровых изменений в Вооруженных Силах.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Так, генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица", где проходят самые жестокие бои.

При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками.

"Это поможет совмещать боевую работу армии с правильной подготовкой бригад. Именно фронтовые нужды должны определять стандарты комплектования и тренировки бригад", – говорит Зеленский.

Напомним, что 29 ноября 2024 года Зеленский назначил Михаила Драпатого новым командующим Сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Павлюка. Именно Михаил Драпатый в мае 2014-го ворвался в Мариуполь на бронетехнике.

В мае 2024 года бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск (ОТУВ) "Харьков", где он успешно отразил российское контрнаступление.

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