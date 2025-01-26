Зеленский провел важные кадровые изменения в ВСУ: генерал Драпатый получил новую должность

При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками.
Президент Владимир Зеленский провел ряд важных кадровых изменений в Вооруженных Силах.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях.
Так, генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица", где проходят самые жестокие бои.
При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками.
"Это поможет совмещать боевую работу армии с правильной подготовкой бригад. Именно фронтовые нужды должны определять стандарты комплектования и тренировки бригад", – говорит Зеленский.
Напомним, что 29 ноября 2024 года Зеленский назначил Михаила Драпатого новым командующим Сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Павлюка. Именно Михаил Драпатый в мае 2014-го ворвался в Мариуполь на бронетехнике.
В мае 2024 года бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск (ОТУВ) "Харьков", где он успешно отразил российское контрнаступление.