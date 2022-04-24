Зеленский провел важный разговор с Эрдоганом перед его переговорами с Путиным : что обсуждали

Зеленский провел важный разговор с Эрдоганом перед его переговорами с Путиным : что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский 24 апреля провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

Телефонный разговор Зеленского и Эрдогана состоялся в преддверии переговоров президента Турции с Владимиром Путиным.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 24 апреля в своем Twitter.

Зеленский обсудил с Эрдоганом гарантии безопасности для Украины, эвакуацию людей из Мариуполя. Лидеры также общались о переговорном процессе.

"Провел важный телефонный разговор с президентом Реджепом Эрдоганом. Перед его переговорами с Путиным отметил необходимость немедленной эвакуации гражданских из Мариуполя, в частности из "Азовстали", немедленного обмена заблокированных военных", — написал Зеленский.

Кроме того, речь шла и об обороноспособности и угрозе глобальной продовольственной безопасности.

"Также говорилось о глобальной пищевой безопасности, которая оказалась под угрозой из-за блокирования судоходства в Черном море", – рассказал Зеленский.

Напомним, Эрдоган заявил, что проведет телефонные переговоры с Зеленским и Путиным.

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