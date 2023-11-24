Зеленский провел важный разговор с премьером Нидерландов: о чем договорились

Лидеры стран обсудили текущую ситуацию в Украине и предстоящую зиму.

В пятницу, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Об этом он написал в Telegram.

Зеленский заявил, что в ходе беседы с премьером Нидерландов они обсудили усилия по сохранению единства в Европе, а также важность обеспечения постоянной военной и финансовой помощи Украины в борьбе с российской агрессией.

Президент Украины отметил, что недавнее решение Нидерландов предоставить Украине дополнительные 2 млрд евро в 2024 году является "лучшим сигналом для других партнеров".

Он поблагодарил Рютте за помощь его страны и поддержку Украинской Формулы Мира и гуманитарной инициативы Grain From Ukraine.

Рютте на странице X (бывший Twitter) также написал о разговоре с Зеленским, заявив, что лидеры стран обсудили текущую ситуацию в Украине и будущую зиму.

: Just had one of my regulars calls with @ZelenskyyUA на текущем месте в Украине и находящихся в зимнее время. Netherlands stojí s lidmi z Ukraine a supports Ukraine в його боротьбі за Російський агресія. — Mark Rutte (@MinPres) November 24, 2023

Он заверил, что Нидерланды остаются с народом Украины и поддерживают страну в борьбе с российским вторжением.

Напомним, в среду, 22 ноября, в Нидерландах прошли досрочные парламентские выборы. Согласно результату экзитпола, победу одержала ультраправая Партия свободы (PVV), возглавляемая Гертом Уилдерсом. Она, скорее всего, получит 37 мест в нижней палате парламента.

Ранее Герт Уилдерс неоднократно выражал свое восхищение экспрезидентом США Дональдом Трампом и Виктором Орбаном — премьер-министром Венгрии, который сейчас блокирует помощь Украине от ЕС.

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