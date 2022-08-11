Зеленский провел встречу с союзниками Украины из стран Северной Европы: о чем говорили

Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с союзниками Украины из стран Северной Европы. В ходе пресс-конференции он обсудил вопросы атомной безопасности и российского терроризма.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

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Союзникам Украины Зеленский в очередной раз напомнил, что для победы Украины в войне нужно оружие и снаряды, а также финансовая поддержка — в достаточном объеме и без каких-либо бюрократических блокировок.

"Полная изоляция государства-террориста, прежде всего, экономическая и технологическая, и самые жесткие санкции. Это долг перед нашими странами и всеми будущими поколениями свободных людей – сделать все, чтобы остановить Россию, обеспечить ее проигрыш в этой войне и гарантировать, что ни одно другое государство не сможет повторить этот террор", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также он отметил, что миру следует остановить ядерный терроризм, которым угрожает Россия. Оккупанты хотят взорвать Запорожскую АЭС и не гнушаются угрожать цивилизованному миру "ядерной кнопкой".

Напомним, что потери РФ на аэродроме в Крыму самые большие за день со времен Второй мировой войны.

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