Зеленский провел заседание Ставки: докладывали Залужный и Буданов

На Ставке верховного главнокомандующего сосредоточились, в частности, на экспорте украинского продовольствия.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 18 июля, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом президент сообщил в Telegram.

"Вопрос номер один на сегодняшней Ставке – морской экспорт зерна и безопасность портов", — подчеркнул глава государства.

На заседании Ставки докладывали вице-премьер Александр Кубраков, командующий ВМС Алексей Неижпапа – о логистике поставок и защите прибрежного региона.

Также были доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и главы Госспецсвязи Юрия Щиголя о борьбе с враждебными БПЛА. ГУР, СВР, СБУ – докладывали о планах противника.

"Заслушали ситуацию на поле боя от командующих Залужного, Сырского, Тарнавского. Министр Резников и командующий Сил логистики Гуляк доложили о динамике поставок снарядов. Спасибо всем за работу. Двигаемся дальше", — резюмировал президент.

Напомним, Зеленский призвал Эрдогана и ООН самостоятельно обеспечить безопасность судов для перевозки украинского продовольствия.

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