Зеленский провел заседание Ставки и предупредил об угрозе ракетных ударов на Новый год и Рождество

Президент Украины Владимир Зеленский 23 декабря провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Президент также призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги, поскольку оккупанты могут обстрелять Украину в канун Рождества и Нового года.

Об этом он сказал во время своего традиционного обращения к украинцам.

"Провел сегодня Ставку. Как всегда, предметно, но сегодня – плюс новости для военных после визита в Соединенные Штаты. Готовим ближайшие месяцы и в целом следующий год. Задачи наши неизменны. Это освобождение нашей земли. Безопасность для наших людей. Восстановление нашей страны после российских ударов. Это компоненты украинской победы, которую мы приближаем шаг за шагом. Заслушали сегодня на Ставке командующих. Видим перспективы на фронте. Готовимся к разным вариантам действий государства-террориста, видим его намерения. И будем отвечать", — пояснил президент.

Владимир Зеленский призвал украинцев осторожничать накануне Рождества и Нового года из-за угрозы ракетных ударов.

"И, пожалуйста, помните, кто воюет против нас. В приближающееся праздничное время российские террористы могут снова активизироваться. Они презирают христианские ценности и любые ценности вообще. Поэтому, пожалуйста, учитывайте сигналы воздушной тревоги. Граждане России должны четко понимать, что террор никогда не остается без ответа", — сказал президент.

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. В то же утро Путин объявил о проведении так называемой "спецоперации". Диктатор заявил, что целью войны является "демилитаризация, денацификация Украины и защита народа Донбасса". Путин также призвал ВСУ капитулировать и "возвращаться домой", мол, украинские защитники давали присягу "не хунте, а народу".

С 24 февраля оккупанты массированно обстреливают Украину ракетами, убивая украинцев. С 10 октября РФ уничтожает нашу энергетическую инфраструктуру, что привело к проблемам с электроснабжением.

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