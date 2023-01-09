Зеленский провел заседание Ставки и рассказал о ситуации в Соледаре и Бахмуте: "Земля в трупах"

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 января, провел очередное заседание Ставки. Речь шла о ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Об этом президент сказал во время своего обращения к украинцам.

"Провел сегодня очередное заседание Ставки. Главное внимание – ситуации на Донетчине и Луганщине – именно тех направлениях, которые сейчас самые горячие. Бахмут и Соледар, Кременная и Сватово, общие перспективы на Донбассе на ближайшие недели. Битва за Донбасс продолжается. И хотя оккупанты сейчас сконцентрировали самые большие свои усилия на Соледаре, все равно результатом этой тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего нашего Донбасса", — сказал президент.

Зеленский поблагодарил всех защитников Украины, которые обороняют Соледар и Бахмут.

"Я благодарю всех наших воинов, которые защищают наш Бахмут и проявляют максимальную стойкость! Спасибо всем бойцам в Соледаре, которые выдерживают новые и еще более жесткие штурмы оккупантов! Это чрезвычайно тяжело – там почти не осталось целых стен... Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы. А что хотела Россия там выиграть? Полностью все разрушено, жизни почти не осталась. И тысячи их людей потеряны: вся земля под Соледаром в трупах оккупантов и в шрамах от ударов. Так и выглядит безумие", — объяснил президент.

Зеленский также поблагодарил украинских воинов за продвижение на фронте.

"Сегодня на Ставке докладывали главнокомандующий, командующие, руководитель разведки... Мы интегрируем в нашу систему обороны новые боевые средства и технику, получаемые от наших партнеров. Делаем все, чтобы между договоренностью о дополнительной поддержке и применением этой поддержки на поле боя было как можно меньше времени", — сказал президент.

Зеленский за 9 января: результатом тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего нашего Донбасса

Ситуация в Соледаре и Бахмуте

Города Соледар и Бахмут сейчас самые сложные на линии фронта. Их постоянно штурмуют российские оккупанты и наемники из ЧВК "Вагнер".

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что по состоянию на 18:00 возле Соледара продолжаются жестокие бои. Спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый рассказал, что под Соледаром российская ЧВК "Вагнер" бросила в бой свои лучшие подразделения – ветеранов с опытом войны в Сирии, Ливии.

Также на эту линию фронта прибыл генерал-полковник ВСУ Александр Сырский.

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