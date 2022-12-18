Зеленский провел заседание Ставки: на что обратили особое внимание

Члены Ставки обратили внимание на ситуацию в Беларуси и способность Сил обороны реагировать на вызовы по этому направлению.

Сегодня, 18 декабря, президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие войсками оперативных направлений доложили о ситуации на фронте, отдельно остановившись на самых горячих участках.

Члены Ставки обратили внимание на ситуацию в Беларуси. Участники заседания заслушали информацию об актуальной численности и вооружении вражеских военных группировок. Командующие отметили готовность сил обороны реагировать на любое развитие событий.

Кроме того, участники заседания обсудили ход ликвидации последствий массированного ракетного удара России по энергетической инфраструктуре Украины, заслушали доклады о подключении потребителей к электро- и теплоснабжению.

В заседании приняли участие: руководитель ОП Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский направлений.

К заседанию Ставки также присоединились глава МВД Денис Монастырский, глава МИД Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что Россия накапливает людей и оружие для нового наступления. По его словам, оккупанты либо снова нападут на Киев с севера, либо усилят атаки на Донбассе, либо будут наступать на юге.

Министр обороны Алексей Резников считает, что Россия может начать новую волну наступления уже в феврале.

Также стало известно, что диктатор Лукашенко поручил подчиненным начать проверку боевой готовности белорусской армии.

Российский оппозиционер Марк Фейгин считает, что Кремль всерьез обдумывает возможность нового нападения именно с севера.

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