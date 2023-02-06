Зеленский провел заседание Ставки: обсудили ситуацию на фронте и данные разведки о действиях россиян

На заседании Ставки обсудили новые кадровые назначения.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 февраля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом сообщает Офис президента.
Участники заседания обсудили ситуацию на фронте, в частности, вопросы обеспечения военных, которые находятся на Бахмутском направлении. Также на Ставке обсуждали информацию от разведки о возможных действиях врага в ближайшее время.
Участники заседания рассмотрели вопрос о кандидатурах для назначения на должности глав областных военных администраций в ряде регионов.
"В заседании приняли участие: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующие родами войск и оперативных направлений. К заседанию Ставки также присоединились члены правительства, главы силовых ведомств и правоохранительных органов", — говорится в сообщении.
Война России против Украины
24 февраля 2022 г. Россия начала полномасштабную войну против Украины. Российский диктатор Путин заявил, что целью массовых убийств украинцев является "денацификация и демилитаризация". Также он призвал ВСУ "сложить оружие и уходить домой".
В настоящее время военное и политическое руководство Украины считает, что российские оккупанты к годовщине полномасштабной войны могут готовить новое наступление на наше государство. По разным данным, это может произойти уже в ближайшие десять дней.
Читайте также:
- Россияне хотят дойти до Лимана, оставят ли ВСУ Бахмут при этом условии: ответ эксперта
- "Лендлиз" от кафиров: эксперт объяснил, как в ВСУ попадает редкая техника из России и что это значит
- Россияне провалили штурм под Бахмутом: ВСУ ликвидировали 26 оккупантов, еще 2 в плену