Зеленский провел заседание Ставки: обсудили ситуацию на фронте и данные разведки о действиях россиян

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 февраля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает Офис президента.

Участники заседания обсудили ситуацию на фронте, в частности, вопросы обеспечения военных, которые находятся на Бахмутском направлении. Также на Ставке обсуждали информацию от разведки о возможных действиях врага в ближайшее время.

Участники заседания рассмотрели вопрос о кандидатурах для назначения на должности глав областных военных администраций в ряде регионов.

"В заседании приняли участие: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующие родами войск и оперативных направлений. К заседанию Ставки также присоединились члены правительства, главы силовых ведомств и правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

Война России против Украины

24 февраля 2022 г. Россия начала полномасштабную войну против Украины. Российский диктатор Путин заявил, что целью массовых убийств украинцев является "денацификация и демилитаризация". Также он призвал ВСУ "сложить оружие и уходить домой".

В настоящее время военное и политическое руководство Украины считает, что российские оккупанты к годовщине полномасштабной войны могут готовить новое наступление на наше государство. По разным данным, это может произойти уже в ближайшие десять дней.

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