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Зеленский провел заседание Ставки: обсудили ситуацию на фронте и планы врага

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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Зеленский провел заседание Ставки: обсудили ситуацию на фронте и планы врага

Фото: Офис президента Украины

Руководитель разведки рассказал о возможных действиях врага в ближайшей перспективе.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 марта провел очередное заседание Ставки. В частности, участники заслушали доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного об оперативной обстановке по основным направлениям фронта.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На заседании Ставки верховного главнокомандующего также подняли вопросы военной помощи от союзников.

"Участники заслушали доклад Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного об оперативной обстановке на основных направлениях фронта. Командующие оперативно-стратегических группировок войск доложили о ходе боевых действий в рамках зон ответственности ОСУВ "Хортица", "Таврия", "Одесса" и "Север", — пишет пресс-служба.

Отмечается, что руководитель разведки Кирилл Буданов рассказал о возможных действиях врага в ближайшей перспективе.

"Отдельное внимание уделили вопросу защиты информации и предотвращению ее утечки", — добавляет прессслужба.

Кроме того, члены Ставки рассмотрели вопрос обеспечения сил обороны боеприпасами.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, во время которого прослушал доклады Главкома, разведки, командующих направлений. Основное внимание уделили ОСУВ "Хортица" и Бахмуту.

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Дата публикации
Просмотры
1424
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