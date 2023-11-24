Зеленский провел заседание Ставки: рассмотрели вопросы мобилизации, демобилизации и ротации

На Ставке также поднимались проблемы, связанные с ТЦК и ВЛК.

Президент Украины Владимир Зеленский провел в пятницу, 24 ноября, заседание Ставки. Рассматривались сложные вопросы: мобилизация, демобилизация, ТЦК, ВЛК, ротация, срочники.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

"Доклады министра обороны Умерова, Главкома Залужного, начальника Генштаба Шапталы, министра здравоохранения Ляшко, главы МВД Клименко, министра иностранных дел Кулебы, директора ГБР Сухачева и первого заместителя министра обороны Павлюка. Поручил их ведомствам подготовить комплексные решения", - отметил президент.

Напомним, 22 ноября стало известно, что Зеленский изменил состав Ставки из-за коррупционного скандала. Президент вывел из состава Ставки верховного главнокомандующего Юрия Щиголя – экс-председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи), которому суд избрал меру пресечения.

Владимир Зеленский постановил ввести в персональный состав СВГ вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаила Федорова.

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