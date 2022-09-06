Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего: ему доложили об успехах ВСУ

Главе государства рассказали о ситуации на фронте и успехах ВСУ.

Президент Владимир Зеленский сегодня, 6 сентября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает Офис президента.

Во встрече приняли участие:

главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,

министр обороны Алексей Резников,

министр внутренних дел Денис Монастырский,

министр инфраструктуры Александр Кубраков,

начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала,

командующий Нацгвардией Юрий Лебедь,

начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов,

секретарь СНБО Алексей Данилов,

заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец,

командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, а также командующие оперативными направлениями.

Зеленскому доложили об оперативной ситуации вдоль всей линии фронта. В частности, речь шла о том, что силы обороны добились успеха в уничтожении ракетных составов, баз, штабов и логистических маршрутов российских захватчиков.

"На определенных направлениях проводится активная контрбатарейная борьба по подавлению сил противника", — говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ Залужный подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день благодаря героическим действиям украинских защитников потери живой силы оккупантов достигли более 50 тысяч человек.

"Отправляя солдат воевать в Украину, российское военно-политическое командование несет полную ответственность за уничтожение граждан России", – добавили в ОП.

Ранее Владимир Зеленский отреагировал на ракетные удары РФ по Кривому Рогу и Харькову (фото).

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