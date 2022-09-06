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Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего: ему доложили об успехах ВСУ

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Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего: ему доложили об успехах ВСУ

Фото: Офис президента Украины

Главе государства рассказали о ситуации на фронте и успехах ВСУ.

Президент Владимир Зеленский сегодня, 6 сентября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает Офис президента.

Во встрече приняли участие:

  • главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,
  • министр обороны Алексей Резников,
  • министр внутренних дел Денис Монастырский,
  • министр инфраструктуры Александр Кубраков,
  • начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала,
  • командующий Нацгвардией Юрий Лебедь,
  • начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов,
  • секретарь СНБО Алексей Данилов,
  • заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец,
  • командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, а также командующие оперативными направлениями.

Зеленскому доложили об оперативной ситуации вдоль всей линии фронта. В частности, речь шла о том, что силы обороны добились успеха в уничтожении ракетных составов, баз, штабов и логистических маршрутов российских захватчиков.

"На определенных направлениях проводится активная контрбатарейная борьба по подавлению сил противника", — говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ Залужный подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день благодаря героическим действиям украинских защитников потери живой силы оккупантов достигли более 50 тысяч человек.

"Отправляя солдат воевать в Украину, российское военно-политическое командование несет полную ответственность за уничтожение граждан России", – добавили в ОП.

Ранее Владимир Зеленский отреагировал на ракетные удары РФ по Кривому Рогу и Харькову (фото).

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