Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего: ему доложили об успехах ВСУ

Главе государства рассказали о ситуации на фронте и успехах ВСУ.
Президент Владимир Зеленский сегодня, 6 сентября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом сообщает Офис президента.
Во встрече приняли участие:
- главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,
- министр обороны Алексей Резников,
- министр внутренних дел Денис Монастырский,
- министр инфраструктуры Александр Кубраков,
- начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала,
- командующий Нацгвардией Юрий Лебедь,
- начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов,
- секретарь СНБО Алексей Данилов,
- заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец,
- командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, а также командующие оперативными направлениями.
Зеленскому доложили об оперативной ситуации вдоль всей линии фронта. В частности, речь шла о том, что силы обороны добились успеха в уничтожении ракетных составов, баз, штабов и логистических маршрутов российских захватчиков.
"На определенных направлениях проводится активная контрбатарейная борьба по подавлению сил противника", — говорится в сообщении.
Главнокомандующий ВСУ Залужный подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день благодаря героическим действиям украинских защитников потери живой силы оккупантов достигли более 50 тысяч человек.
"Отправляя солдат воевать в Украину, российское военно-политическое командование несет полную ответственность за уничтожение граждан России", – добавили в ОП.
Ранее Владимир Зеленский отреагировал на ракетные удары РФ по Кривому Рогу и Харькову (фото).
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