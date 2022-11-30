Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего: "Готовим мощное противодействие"

Президент Украины Владимир Зеленский 30 ноября провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Речь шла о ситуации на фронте.

Об этом президент сказал в своем традиционном обращении к украинцам.

"Провел сегодня очередное заседание Ставки. Главные вопросы – Донетчина, Луганщина, Харьковщина, Запорожская область, Херсонщина, Крым, прифронтовые территории и наша государственная граница. Анализируем намерения оккупантов и готовим противодействие – еще более мощное противодействие, чем сейчас. Рассмотрели вопросы обеспечения военных и поставок новой техники, боеприпасов", – сказал президент.

Война России против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Российские оккупанты двигались с востока, севера и юга. В Кремле хотели свергнуть законную власть и установить в Украине марионеточный режим. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов рассказал, что россияне хотели назначить "президентом" Виктора Януковича.

ВСУ провели успешные контрнаступления в северных областях, на Харьковщине и на правом берегу Николаевщины и Херсонщины. Освобождение Украины продолжается.

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