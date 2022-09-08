Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего: о чем говорили

На заседании обсудили действия Сил обороны по освобождению территорий Украины, а также определили дальнейшие оперативные задачи.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Участие в заседании приняли министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, главнокомандующий вооруженными вилами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Национальной гвардией Юрий Лебедь, командующий Силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, министр внутренних дел дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

В режиме видеосвязи к встрече присоединились начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов и командующий войсками Оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук.

Кроме ситуации на фронте, было проанализировано состояние материально-технического обеспечения подразделений и определены актуальные потребности войск.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов Балаклею Харьковской области.

Читайте также: