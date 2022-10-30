Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: о чем говорили

На заседании обсудили действия оккупантов и оружие для ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 30 октября, провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом он сообщил в соцсетях.

Зеленский отметил, что во время заседания обсудили ситуацию на фронте и проанализировали возможные действия российских оккупантов.

"Заслушали информацию о возможных будущих действиях агрессора. Подробно остановились на вопросе обеспечения нашей армии боеприпасами и ремонта военной техники. Напоследок подробно проанализировали уже предпринятые для защиты инфраструктурных и энергетических объектов шаги. Выстоим. Докажем всему миру, что мы несокрушимы", — написал Зеленский.

Заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

В последний раз президент Украины Владимир Зеленский проводил заседание Ставки Верховного Главнокомандующего в понедельник, 24 октября. Там речь шла о ситуации на фронте и ликвидации последствий российских ударов по украинской энергетической системе.

11 октября на заседании говорилось об ударах оккупантов по Украине и обеспечении систем ПВО.

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