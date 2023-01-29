"2023-й будет годом нашей победы": Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 января, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом президент сообщил в соцсетях.

"Провел сегодня очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Заслушали доклады по оперативной обстановке на фронте, в частности на Донецком направлении и на юге. Рассмотрели важную информацию от разведки о возможных действиях врага на ближайший период. Готовимся ко всем возможным событиям. Обсудили вопросы обеспечения ключевых потребностей сил обороны Украины в основных образцах вооружения, военной техники и боеприпасов для проведения операций, запланированных на 2023 год. 2023 год должен быть и обязательно будет годом нашей победы!", — говорится в сообщении президента.

Война России против Украины

24 февраля 2022 г. Россия начала полномасштабную войну против Украины. В тот же день российский диктатор Путин объявил о проведении "спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины". Тиран обратился в ВСУ с требованием "сложить оружие и уходить домой". Однако украинские военные с первых дней защищают Украину.

В конце 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Россия готовится к новому наступлению на Украину. Под угрозой может оказаться Киев. Это подтвердили Владимир Зеленский и министры обороны и иностранных дел. Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что новое наступление может произойти уже в феврале 2023 года.

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