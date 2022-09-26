Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: о чем шла речь

Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Участие в нем приняли профильные министры и руководители силовых ведомств, задействованные в обороне Украины.

Об этом президент написал на своей странице в соцсети.

“Заслушали информацию об оперативной обстановке на направлениях фронта и приняли решение о действиях, необходимых для дальнейшей деоккупации всей территории Украины. Важно, чтобы военные, которые сейчас активно продвигаются вперед, были полностью обеспечены высокоточным оружием и всем необходимым”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также он добавил, что во время встречи они наметили планы противодействия новым типам оружия, которое применяют оккупанты.

Напомним, что зерновым коридором из Одессы отправились четыре судна с агропродукцией.

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