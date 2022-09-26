Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Участие в нем приняли профильные министры и руководители силовых ведомств, задействованные в обороне Украины.
Об этом президент написал на своей странице в соцсети.
“Заслушали информацию об оперативной обстановке на направлениях фронта и приняли решение о действиях, необходимых для дальнейшей деоккупации всей территории Украины. Важно, чтобы военные, которые сейчас активно продвигаются вперед, были полностью обеспечены высокоточным оружием и всем необходимым”, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Также он добавил, что во время встречи они наметили планы противодействия новым типам оружия, которое применяют оккупанты.
Напомним, что зерновым коридором из Одессы отправились четыре судна с агропродукцией.
Читайте также:
- Операция "могилизация": в Рязани мобилизованный с криками "не хочу на войну" пытался себя сжечь
- В Крыму мобилизовали 60 тысяч мужчин
- Оккупанты сообщают о самой высокой "явке" на псевдо-референдуме в Алчевске — Гайдай