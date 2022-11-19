Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего: о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Основные вопросы – это фронт.

Об этом президент сообщил в видеообращении 19 ноября.

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"Обеспечение наших военных, ситуация на конкретных участках передовой и то, что мы планируем, чтобы увеличить количество украинских флагов в городах на юге и востоке Украины. Отдельно обсудили бои в Донецкой области. Были доклады. Делаем все, чтобы помочь нашим героям выдерживать российские атаки. Конечно, особое внимание уделили энергетике. Состав участников заседания Ставки традиционный. Главнокомандующий, командующие и все работающие ради нашей обороны", — сообщил Зеленский.

Президент рассказал, что сегодня, 18 ноября, состоялся чрезвычайно важный визит в Украину – визит нового премьер-министра Британии Риши Сунака.

"Очень содержательный визит. Все ключевые вопросы наших отношений успели обсудить. Будут новые результаты для обеих наших стран – это уже точно. Спасибо, Риши, господин премьер-министр, за готовность вместе с нами еще крепче защищать свободу. Есть и некоторые очень нужные решения – договорились о них сегодня", — сказал он.

Зеленский также сообщил, что, как всегда, сегодня получал доклады по восстановительным работам в энергетике. Он назвал самые проблемные регионы.

"По всей стране работаем, чтобы стабилизировать ситуацию. Больше проблем с электричеством – Киев и область, Одесса и область, Харьков и область. Виннитчина, Тернопольщина, Черкассы, Чернигов и другие регионы – энергетики делают все возможное, чтобы дать людям нормальную жизнь", – сказал он.

Владимир Зеленский также сообщил, что в Херсоне сейчас восстанавливают транспортное сообщение.

"Есть первый поезд из Киева. Каждый день создаем новые возможности для людей", — добавил он.

Президент подчеркнул, что готовит с командой значительные международные события – уже в ближайшее время.

"Все, что нужно для нашей защиты, обеспечим. Всех, кого можно привлечь к поддержке нашего государства, привлекаем. Спасибо всем, кто работает для Украины! Спасибо всем, кто воюет за Украину!", — резюмировал он.

Как только провел очередное заседание Ставки. Основные вопросы – это фронт. Обеспечение наших военных, ситуация на конкретных участках передовой и то, что мы планируем увеличить количество украинских флагов в городах на юге и востоке страны. Отдельно обсудили бои в Донецкой области. Были доклады. Делаем все, чтобы помочь нашим героям выдерживать русские атаки. Конечно, особое внимание уделили энергетике. Готовим значительные международные события – уже в ближайшее время. Все, что нужно для нашей защиты, обеспечим. Всех, кого можно привлечь для поддержки нашего государства, привлекаем. Спасибо всем, кто работает для Украины! Спасибо всем, кто воюет за Украину! Опубликовано Владимиром Зеленским Суббота, 19 ноября 2022 г.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего.

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