Зеленский: Путин не будет использовать ядерное оружие в войне против Украины

Глава Кремля Владимир Путин не будет использовать ядерное оружие в войне против Украины.

Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский, передает The New York Times.

Президент Украины пояснил, что риск применения Путиным ядерного оружия не является его величайшим страхом и что это не должно быть величайшим страхом западных стран.

"Я не думаю, что он будет использовать ядерное оружие. Это мое мнение", — заявил президент.

В то же время, демократическое Запад должно быть больше озабочено "экспансионистскими военными амбициями Путина". Если российским оккупантам удастся захватить часть Украины, следующими могут быть другие соседние страны.

Добавим, что в Великобритании заявили о новых массированных воздушных атаках по Украине.

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