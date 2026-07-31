Зеленский раскрыл безумные потери РФ: сколько убитых и раненых

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский озвучил оценку масштабных потерь российской армии в войне. Глава государства назвал конкретные цифры ликвидированных и раненых захватчиков.

Об этом Зеленский сообщил и интервью телеканалу Fox News.

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Ведущий поинтересовался у президента Украины, знает ли он, сколько россиян погибло в войне и имеет ли приблизительную оценку потерь.

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«Да. Следовательно, есть потери. 1 600 000 потерь. И около 700 000 убитых. Приблизительно», — ответил Зеленский.

Заметим, по данным Генштаба ВСУ на 31 июля, общие боевые потери российской армии с начала полномасштабной войны ориентировочно составляют 1 446 150 бойцов. Так, за предыдущие сутки Силы обороны ликвидировали и ранили еще 1 340 оккупантов.

К слову, директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что из-за украинских дронов с искусственным интеллектом средняя продолжительность жизни российского новобранца на фронте составляет всего 20-30 минут. По данным разведки, потери России составляют около 7 000 военных еженедельно. Более 80% вражеских целей уничтожаются именно беспилотниками.

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