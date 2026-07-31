ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
358
Время на прочтение
1 мин

Зеленский раскрыл безумные потери РФ: сколько убитых и раненых

Вражеские потери на фронте уже перевалили за 1,6 млн бойцов.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил оценку масштабных потерь российской армии в войне. Глава государства назвал конкретные цифры ликвидированных и раненых захватчиков.

Об этом Зеленский сообщил и интервью телеканалу Fox News.

Ведущий поинтересовался у президента Украины, знает ли он, сколько россиян погибло в войне и имеет ли приблизительную оценку потерь.

«Да. Следовательно, есть потери. 1 600 000 потерь. И около 700 000 убитых. Приблизительно», — ответил Зеленский.

Заметим, по данным Генштаба ВСУ на 31 июля, общие боевые потери российской армии с начала полномасштабной войны ориентировочно составляют 1 446 150 бойцов. Так, за предыдущие сутки Силы обороны ликвидировали и ранили еще 1 340 оккупантов.

К слову, директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что из-за украинских дронов с искусственным интеллектом средняя продолжительность жизни российского новобранца на фронте составляет всего 20-30 минут. По данным разведки, потери России составляют около 7 000 военных еженедельно. Более 80% вражеских целей уничтожаются именно беспилотниками.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
358
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie