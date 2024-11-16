Зеленский раскрыл цену российского продвижения в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продвигается в Украине с чрезвычайно большими потерями.

Об этом глава государства сказал в интервью "Суспильному".

"У них потерь — 1,5-2 тысячи в день, раненых и убитых. Они не могут постоянно продвигаться с такими потерями", — подчеркнул президент, добавив, что на некоторых направлениях уже заметно замедление российского наступления.

По его словам, ситуация должна улучшиться по прибытии украинских резервов и укомплектованных бригад, которые давно ждут.

В то же время Зеленский подчеркнул циничность российского командования: "Вы же сражаетесь с государством, которое не ценит своих людей, которому все равно, сколько погибнет".

Президент также отметил важность завершения войны в следующем году дипломатическим путем: "Мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась. Дипломатическими путями. Это очень важно".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью "Суспильному". Глава государства говорил о войне в Украине, переговорах с РФ, помощи партнеров. ТСН.ua собрал главные тезисы из интервью президента.

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