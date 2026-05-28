Зеленский раскрыл детали письма к Трампу: о чем именно просит
Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Дональду Трампу из-за нехватки ракет Patriot для защиты от атак РФ. Украина также просит США предоставить лицензии на производство современных антибаллистических ракет.
Об этом сообщил президент во время пресс-конференции с премьер-министром Швеции.
Президент Украины Владимир Зеленский еще раз публично прокомментировал свое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором призвал предоставить Украине достаточное количество вооружения, чтобы отражать жестокие российские атаки.
В частности, во время пресс-конференции с премьер-министром Швеции Зеленский сделал следующее заявление:
«Я очень хотел, чтобы украинское производство получило лицензии на производство ракет Patriot, чтобы мы помогали другим странам. Украина не получила лицензию на производство „PAC-3“. Я верю, что в будущем мы получим или будет наша система. И потому я написал президенту Трампу и Конгрессу Соединенных Штатов Америки. Я считаю, что им нужно действовать быстрее», — начал президент.
Он добавил, что Украина настойчиво просит о помощи, поскольку впереди украинцев ждет тяжелая зима.
«Россия не останавливается. Пока что не может дипломатия остановить. Мы их останавливаем нашими дальнобойными санкциями», — добавил Зеленский.
Президент добавил, что Украина очень просит американских партнеров помочь с выделением большего количества антибаллистических ракет или предоставить Украине лицензию на их изготовление.
Зеленский добавил, что Конгресс заработает в июне. А 27 мая президент встретился с конгрессменами и сенаторами, которые были в Украине.
«Они поддерживают предложения, адресованные к Конгрессу и к Белому дому. Мы рассчитываем на официальный ответ от Конгресса и от Белого дома», — завершил Зеленский.
Что известно о письме Зеленского к Трампу
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский направил срочное письмо президенту США Дональду Трампу и Конгрессу с призывом помочь защитить украинское небо от баллистических ракет на фоне новых угроз Кремля и критического истощения запасов для систем ПВО «Patriot».
В документе, который будет передан Белому дому и спикеру Майку Джонсону, отмечается, что темпы поставок через программу PURL больше не соответствуют реальности угроз. Только 24 мая враг выпустил по Украине более 50 крылатых, 30 баллистических и 3 гиперзвуковых ракеты «Циркон», а также впервые применил сразу два «Орешника».
В письме Зеленский акцентирует, что Украина готова закупить необходимое количество систем «Patriot» и ракет-перехватчиков «PAC-3», а также уже предложила европейским союзникам их совместное производство под полным контролем США.
Президент поблагодарил Соединенные Штаты за прежнюю помощь, отдельно отметив решение Трампа 2018 года о предоставлении противотанковых ракет. Глава государства подчеркнул, что Украина стремится к миру, однако пока у Путина есть преимущество в виде баллистических ракет, он будет избегать настоящей дипломатии.
Президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении пояснил, что направил редкое по форме совместное письмо Дональду Трампу и Конгрессу США из-за необходимости действовать оперативно и результативно.
Он подчеркнул, что на фоне значительного глобального внимания к войне в Иране важно, чтобы Америка услышала и Украину, ведь необходимо прекращать кровавую полномасштабную войну в Европе, продолжающуюся уже пятый год.
Глава государства отметил, что усиление защиты от российских ракет является ключом к началу эффективного дипломатического процесса, поскольку пока Россия возлагается на ракетный террор, ее интерес к дипломатии будет оставаться ложным.