Зеленский раскрыл детали визита в Албанию и заинтриговал подписанием важного документа

Этот документ будет способствовать развитию нашего сотрудничества и укреплению позиций Украины в Балканском регионе.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Албании Эди Рамой. В ходе переговоров важной темой стали оборонные потребности Украины и совместное производство вооружений. Также стороны подписали важный документ о сотрудничестве.
Подробности сообщил сам Зеленский.
Рассказывая об итогах переговоров с главой правительства Албании, президент Украины начал со благодарности этой стране за неизменную поддержку. 28 февраля она воплотилась посредством договора между нашими странами.
С первых дней полномасштабного вторжения Албания поддерживала Украину, нашу борьбу за свободу и территориальную целостность.— Volodymyr Zelenskyy/Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 28 февраля 2024
В ходе встречи с Премьер-министром страны Эди Рамой подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Албанией. Этот документ будет… pic.twitter.com/Dy4KIqLM2B
“С первых дней полномасштабного вторжения Албания поддерживала Украину, нашу борьбу за свободу и территориальную целостность. В ходе встречи с премьер-министром страны Эди Рамой был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Албанией. Этот документ будет способствовать развитию нашего сотрудничества и укреплению позиций Украины в Балканском регионе», – отметил глава государства.
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Также, по словам Зеленского, в ходе переговоров стороны обсудили оборонные нужды Украины и возможность совместного производства вооружений.
"Благодарим правительство и народ Албании, никогда не забудем теплого отношения вашего общества к украинцам!", — резюмировал президент.
Напомним, Западные Балканы готовы внести свой вклад в борьбу с Россией на фоне европейских и западных задержек и ограничений помощи. Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама в интервью в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского в страну, сообщает Euractiv.
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