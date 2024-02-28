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Зеленский раскрыл детали визита в Албанию и заинтриговал подписанием важного документа

Зеленский раскрыл детали визита в Албанию и заинтриговал подписанием важного документа

Владимир Зеленский и Эди Рама/X (Twitter)

Этот документ будет способствовать развитию нашего сотрудничества и укреплению позиций Украины в Балканском регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Албании Эди Рамой. В ходе переговоров важной темой стали оборонные потребности Украины и совместное производство вооружений. Также стороны подписали важный документ о сотрудничестве.

Подробности сообщил сам Зеленский.

Рассказывая об итогах переговоров с главой правительства Албании, президент Украины начал со благодарности этой стране за неизменную поддержку. 28 февраля она воплотилась посредством договора между нашими странами.

“С первых дней полномасштабного вторжения Албания поддерживала Украину, нашу борьбу за свободу и территориальную целостность. В ходе встречи с премьер-министром страны Эди Рамой был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Албанией. Этот документ будет способствовать развитию нашего сотрудничества и укреплению позиций Украины в Балканском регионе», – отметил глава государства.

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Также, по словам Зеленского, в ходе переговоров стороны обсудили оборонные нужды Украины и возможность совместного производства вооружений.

"Благодарим правительство и народ Албании, никогда не забудем теплого отношения вашего общества к украинцам!", — резюмировал президент.

Напомним, Западные Балканы готовы внести свой вклад в борьбу с Россией на фоне европейских и западных задержек и ограничений помощи. Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама в интервью в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского в страну, сообщает Euractiv.

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