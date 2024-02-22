Зеленский раскрыл, есть ли у Украины "план Б" в случае ухудшения ситуации на фронте

Владимир Зеленский считает, что Украина за 2 года войны имеет большие победы и отказался обсуждать любой "план Б" на поле боя.

Об этом президент Украины в интервью FOX News главному политическому ведущему Брету Байеру во время поездки на передовую.

"За эти два года они оккупировали Харьковскую область – и сейчас мы в этом регионе. Мы разблокировали Черное море. Теперь у нас есть их зерновые пути и т.д. И уничтожили много их кораблей на российском флоте. Это мы делали в течение двух лет. Да, прошлый. год был для нас в большинстве своем сложным, но… то, что сделано, я считаю, что это была хорошая работа", — подчеркнул он.

Издание пишет, что пока во время интервью был слышен артиллерийский огонь, Зеленский высоко оценил работу украинских сил и их невероятные достижения.

Зеленский назвал взятие Авдеевки "единственным достижением Москвы" за девять лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что Зеленский дал интервью американскому телеведущему у линии фронта.

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