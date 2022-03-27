Зеленский раскрыл, обсуждаются ли хотелки Кремля о "денацификации" и "демилитаризации" Украины на переговорах

Зеленский раскрыл, обсуждаются ли хотелки Кремля о "денацификации" и "демилитаризации" Украины на переговорах

Зеленский подчеркнул, что украинская делегация никогда не села за стол переговоров, если бы говорили о какой-то "демилитаризации" или "денацификации".

Условия Кремля о так называемой "денацификации" и "демилитаризации" Украины, которые она выдвигает на переговорах по прекращению войны, не обсуждаются.

Об этом глава государства рассказал в интервью российским СМИ.

Зеленский подчеркнул, что украинская делегация никогда бы не села за стол переговоров, если бы говорили о так называемой "демилитаризации" или "денацификации". Это, как подчеркнул глава Украины, это – недопустимые вещи для государства.

"Денацификация и демилитаризация" – вообще мы не обсуждаем это. Я сказал, что наша группа… Мы вообще не сядем за стол, если будем говорить о какой-то "демилитаризации", какой-то "денацификации". Для меня это совершенно непонятные вещи", – сказал президент Украины.

Напомним, следующий раунд переговоров Украины и России по прекращению войны проведут в Турции, который продлится три дня.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что переговоры с РФ по прекращению войны идут тяжело и пока этот процесс не такой, как хотелось бы Украине. В ОПУ подчеркнули, что украинская сторона придерживается принципиальных позиций в переговорах. Это прекращение огня, максимально быстрый вывод российских войск с территории Украины, территориальная целостность и суверенитет Украины.

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